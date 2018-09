Seit 20 Jahren im Dienst der Patienten

Zwingenberg.Zugegeben: Der 20. Geburtstag ihres Unternehmens hätte im vergangenen Jahr gefeiert werden müssen. Doch da hatte Bettina Töpfer mit ihrem Team anderes zu tun: Ein Umzug musste bewältigt werden – „Bettis Pflegedienst“ siedelte in die Seniorenwohnanlage an der Platanenallee. Dort feierte man jetzt das Jubiläum nach – „20 + 1“, so lautete das Motto.

Als Solistin hat die ursprünglich aus Leipzig stammende Krankenschwester im Jahr 1997 im ältesten Bergstraßenstädtchen mit dem Aufbau des Pflegedienstes begonnen – heute leitet sie gemeinsam mit ihren Töchtern Katja Held und Anja Töpfer das Familienunternehmen mit 36 Voll- und Teilzeitbeschäftigten. Nach einem zunächst „schleppenden“ Anfang nahm das Unternehmen recht schnell Fahrt auf: Bereits nach einem halben Jahr konnte „Betti“ die erste Mitarbeiterin einstellen.

„Persönlich, nah, kompetent“, so lautet das Motto des Pflegedienstes, der sich in der Region einen guten Namen gemacht habe: „Für mich war und ist es wichtig, dass wir unsere Klienten so pflegen, wie wir selbst gepflegt werden wollen, wenn wir einmal in diese Situation kommen“, gibt Bettina Töpfer klar vor, wie der Umgang mit den Menschen zu geschehen hat. Täglich schwärmt das Team nicht nur in Zwingenberg, sondern auch in Bensheim mit seinen Stadtteilen sowie nach Alsbach-Hähnlein, Seeheim-Jugenheim oder Bickenbach aus.

Allerdings stößt das Unternehmen zurzeit immer öfter an seine Grenzen: Der Fachkräftemangel in den Pflegeberufen schlägt voll durch, obwohl „Bettis Pflegedienst“ als Ausbildungsbetrieb selbst darum bemüht ist, für den notwendigen Nachwuchs zu sorgen. Die Folge: „Wir werden nicht umhin kommen, demnächst bei Anfragen auch Absagen erteilen zu müssen.“ Andere Pflegedienste tun das bereits, „wir versuchen immer noch alles zu managen“:

„Was wollen Sie auch tun, wenn Sie von verzweifelten Angehörigen um Hilfe gebeten werden?“ Vor allem dann, wenn Familienmitglieder nach einem Krankenhausaufenthalt immer noch der fachmännischen Pflege bedürfen, benötigen Angehörige oft dringend Hilfe. „Die Überleitung der Patienten vom Krankenhaus nach Hause muss dringend verbessert werden“, kritisiert Bettina Töpfer das Dilemma, dass manchmal Pflegebedürftige überraschend schnell, sozusagen von jetzt auf gleich, entlassen werden und den Familien wenig Zeit bleibt, um sich darauf einzustellen.

Der Fachkräftemangel ist aber auch der Grund, warum der Wunsch, eine eigene Tagespflege einzurichten, noch nicht wirklich umgesetzt werden konnte. Die Räume am neuen Standort wären dafür geeignet, aber das Personal fehlt. Ein weiteres Problem: Wohin mit den 25 Fahrzeugen, mit denen die Mitarbeiter zu den Patienten ausrücken?

Entmutigen lässt sich das Mutter-Töchter-Trio an der Spitze des Pflegedienstes jedoch nicht – Kaufangebote von großen Pflege-Unternehmen, „Bettis Pflegedienst“ zu übernehmen, gab es bereits, wurden aber abgelehnt.

„Die Pflege ist anspruchsvoller geworden“, ist sich Katja Held im Klaren darüber, „dass es nicht einfacher wird.“ Sie und ihre Schwester Anja Töpfer wollen Mama Bettina mehr und mehr entlasten und ihr den Übergang in den Ruhestand ermöglichen. Umso genauer schaue man im Vorfeld von Zusagen für die Aufnahme neuer Patienten hin, „dass die Ausstattung Zuhause stimmt“. Und dass weitere Dienste eingeschaltet werden, um den Patienten möglichst gut versorgen zu können. Dazu arbeitet „Bettis Pflegedienst“ sowohl eng mit den Hausärzten, aber auch mit dem Palliativ- und Hospizdienst zusammen. mik

