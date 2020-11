Seit 25 Jahren im Dienst des Bauhofs

Zwingenberg/Alsbach.Silbernes Dienstjubiläum beim Zweckverband Kommunale Dienste (ZKD) Alsbach-Hähnlein-Zwingenberg: Felipe Velez Gomez ist seit 25 Jahren im öffentlichen Dienst tätig. ZKD-Geschäftsführer Mark Trautmann würdigte den 47-Jährigen im Rahmen einer Feierstunde auf dem Betriebsgelände An der Quelllache als „zuverlässigen, lernfähigen, loyalen“ Mitarbeiter, der seinen Aufgaben „mit Spaß“ und „sehr gutem Willen“ nachkomme.

Seine berufliche Laufbahn bei der Gemeinde Alsbach-Hähnlein startete Velez Gomez im Rahmen eines Förderprogramms der Nieder-Ramstädter Diakonie zur Eingliederung von Menschen mit Handicap in den Arbeitsalltag. Der Alsbacher Altbürgermeister Günther Breitstadt hatte die Kontakte zwischen der Diakonie und der Gemeinde hergestellt, schilderte Trautmann die beruflichen Anfänge des Jubilars im öffentlichen Dienst.

Nach einer vierwöchigen Probezeit lief die Beschäftigung beim Alsbach-Hähnleiner Bauhof zunächst ein Jahr lang weiter über die Nieder-Ramstädter-Diakonie. Am 1. November 1995 wurde Velez-Gomez von der Gemeinde in ein Arbeitsverhältnis übernommen. Die Übernahme erfolgte in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit sowie auf Basis eines Sonderprogramms des Landes Hessen.

Dickes Lob

Zunächst für die Gemeinde Alsbach-Hähnlein und nun für den ZKD ist Felipe Velez Gomez seit 2001 im Team mit seinem Kollegen Günter Bernhardt unterwegs. Das Duo ist überwiegend im Bereich Grünanlagen-, Garten- und Spielplatzpflege im Einsatz. „Ihr seid quasi ein Herz und eine Seele“, unterstrich Trautmann das ausgezeichnete Verhältnis der beiden Männer sowie das besondere Engagement Bernhardts, der seinem Kollegen nicht nur beruflich, sondern auch privat mit Rat und Tat zur Seite steht. Im Verlauf seiner langjährigen Tätigkeit habe Velez Gomez große Routine und Sicherheit erlangt bei der Verrichtung seiner vielfältigen Aufgaben, die es ihm ermögliche, bestimmte Aufträge selbstständig zu erledigen, so der Geschäftsführer weiter. „Wir sind sehr zufrieden mit deiner Arbeit.“

Zwingenbergs Bürgermeister und ZKD-Verbandsvorsitzender Holger Habich beschrieb Felipe Velez Gomes als freundliche Person, die Freude an der Begegnung mit anderen Menschen habe, ihren Job zuverlässig ausführe und sehr gut integriert sei in ihr Arbeitsumfeld. eh

