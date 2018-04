Selbstgeschriebene Songs für Harfe und Schlagzeug

Anzeige

Jeanine Vahldieck zog es nach ihrem Musikstudium in Berlin ins Ausland. Erste Songideen entwickelten sich während längerer Aufenthalte in Australien und China. Das dort Erlebte weckte in ihr das Bedürfnis, dieses in Worte und Melodien zu kleiden und anderen mitzuteilen.

Auch Steffen Haß studierte in Berlin Musik und tourte seitdem als Schlagzeuger mit verschiedensten Bands im In- und Ausland.

Als sich 2009 die Wege der beiden Musiker kreuzten, fanden sie schnell einen Draht zueinander und gründeten daraufhin die „Jeanine Vahldiek-Band“. Mit „no hardship“ wurde 2017 das vierte Album der Band veröffentlicht. Weiterhin erschienen sind „come with me“ (2010), „a little courage“ (2012) und „blank canvas“ (2014).

Karten gibt es im Vorverkauf beim Copyshop Zwingenberg (Darmstädter Straße 10, Telefon: 06251/7707660) oder per E-Mail: theater@mobile-zwingenberg.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse, die jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet. red

Info: www.mobile-zwingenberg.de www.jeanine-vahldiek.com

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.04.2018