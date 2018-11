Senioren waren wieder Gäste der „Fröhlichen Jungs“

Zwingenberg.Über den überaus guten Besuch des Seniorennachmittags freuten sich der Stammtisch „Fröhlichen Jungs“, der seinen Gästen am Samstag einige unterhaltsame und gemütliche Stunden in geselliger Runde boten. Man hatte sogar einen Fahrdienst eingerichtet. Eingeladen waren die älteren Zwingenberger und Rodauer ins Foyer der Melibokushalle. Statt Kaffee und Kuchen servierten die „Zwingebejer Kerweborsch“ wieder Hausmacher Wurst und eine reichhaltige Auswahl passender Getränke. Der „Schräge Rudi“ spielte auf dem Klavier und bekam dafür reichlich Beifall. Aus Lorsch war Wolfram Hue gekommen. Er zeigte sehenswerte Aufnahmen seiner Reisen an die Nordseeküste. / df

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.11.2018