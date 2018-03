Anzeige

Am 27. März fällt die Sprechstunde aus. In dringenden Fällen kann man sich an das Diakonische Werk in Bensheim unter der Telefonnummer 06251/10720 wenden. Ab dem 10. April finden die Sprechstunden der Seniorenberatung in Zwingenberg wieder wie gewohnt an jedem zweiten und vierten Dienstag im Monat statt. red

