Anzeige

Zwingenberg.Am Dienstag, 24. April, findet die nächste Sprechstunde der Seniorenberatung statt. Die Seniorenberatung ist ein Angebot des Diakonischen Werks Bergstraße für alle Zwingenberger und Rodauer Bürger ab dem 60. Lebensjahr sowie für deren Angehörige. Sie bietet Informationen zu allen Fragen rund ums Alter, wie Leistungen der Pflegeversicherung, Umgang mit Demenz, Entlastung für pflegende Angehörige, finanzielle Unterstützung, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Die Beratung ist kostenlos, konfessionsunabhängig und vertraulich.

Die Sozialpädagogin Cornelia Weber ist an jedem zweiten und vierten Dienstag im Monat jeweils von 14 bis 16 Uhr in den Räumen des Familienzentrums im Alten Amtsgericht (Obergasse 1) in Zwingenberg zu sprechen. Darüber hinaus ist sie telefonisch unter 06251/107226 erreichbar. Es können auch Hausbesuche vereinbart werden. red