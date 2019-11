Seniorenberatung fällt aus

Zwingenberg.Die Sprechstunde der Seniorenberatung des Diakonischen Werks am 12. November kann nicht stattfinden. Die nächste Sprechstunde findet am 26. November, Dienstag, 14 bis 16 Uhr in den Räumen des Familienzentrums (Altes Amtsgericht, Obertor 1) statt. Alle Bürger über 60 Jahre und deren Angehörige können sich über Themen rund ums Alter, wie Leistungen der Pflegeversicherung, Umgang mit Demenz, Entlastung für pflegende Angehörige, finanzielle Unterstützung, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung informieren. Die Beratung ist kostenlos. Mit Regina Eichler-Walter können per Telefon: 06251/107226 auch Hausbesuche vereinbart werden. red

