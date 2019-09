Seniorin bequatscht und beklaut

Seeheim-Jugenheim.Zwei noch unbekannte Trickdiebe haben am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Friedrich-Ebert-Straße eine 71 Jahre alte Frau bestohlen. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen mitteilt, war die Seniorin um kurz nach 14 Uhr damit beschäftigt, ihre Einkäufe in den Kofferraum ihres Fahrzeugs zu räumen, als sie unvermittelt von einem der Männer angesprochen und gezielt in ein Gespräch verwickelt wurde. Diesen Moment der Ablenkung nutzte offenbar ein Komplize aus und schnappte sich unbemerkt die auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche und die darin befindliche Geldbörse. Im Anschluss flüchteten die Täter.

Mit Auto geflüchtet

Einer der beiden Männer wird als etwas 30 bis 40 Jahre alt und zirka 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er hatte eine dunkle Kappe auf dem Kopf und trug schwarze Hosen zu schwarzen Schuhen. Zudem war er mit einem weißen T-Shirt bekleidet, auf dem sich eine Aufschrift befunden haben soll. Das Duo soll in einem weißen Auto unbekannten Fabrikats geflüchtet sein.

Die Kriminalpolizei Darmstadt Kripo ist mit dem Fall betraut, sie sucht Zeugen und fragt: Wem ist das verdächtige Duo aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug geben? Möglicherweise sind weitere Kunden zuvor von den Unbekannten angesprochen worden. Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/9690 an das Kommissariat 24 in Darmstadt erbeten. ots

