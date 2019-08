Shuttle bis zum Hinkelstein ?

Zwingenberg.Wenngleich der Löwenanteil der Zwingenberger Kinder und Jugendlichen die weiterführenden Schulen in Bensheim besucht: Von den Problemen mit dem innerörtlichen Bus-Shuttle zur Linie 669 (wir haben berichtet) sind auch die Schüler betroffen, die die Melibokusschule in Alsbach oder das Schuldorf Bergstraße in Seeheim-Jugenheim besuchen.

Für sie wäre es hilfreich, wenn der Shuttle-Bus auf seinen Rundreisen zumindest in den Morgenstunden einen Abstecher an die Bus- und Straßenbahnhaltestelle Hinkelstein in Alsbach machen würde. Die Melibokusschüler könnten von dort aus zu Fuß ihre Schule erreichen und die Schuldorfschüler in die Straßenbahn nach Seeheim-Jugenheim umsteigen. In den sehr frühen Morgenstunden – nämlich um kurz nach halb sechs, um kurz nach sechs und um kurz nach halb sieben Uhr – macht der Shuttle-Bus an seiner letzten Haltestelle Richtung Norden – am Grenzweg – keine Kehrtwende, sondern fährt mit Blick auf Berufstätigen, die zur Straßenbahn wollen, bis zum Hinkelstein.

Bei späteren Fahrten ist das nicht mehr der Fall – zum Leidwesen der Schüler, die in Richtung Norden müssen. Betroffen sind nach Angaben der Zwingenberger Mutter Daniela Müller immerhin 75 Schüler: „Es ist ja auch nicht nur für drei Monate, da könnte man sich ja arrangieren, aber bis April 2021?“ mik

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 15.08.2019