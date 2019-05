Sicherheitstraining für junge Skater

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist auf einen Kurs mit dem Titel „Inliner-Sicherheitstraining für Kids“ (Kursnummer: FK 054) hin. Der Kursleiter Frank Jakob wendet sich mit diesem Angebot an Mädchen und Jungen aller Altersklassen.

Veranstaltungsort ist am 12. Mai, Sonntag, von 10 bis 12.30 Uhr der Melibokusparkplatz an der Melibokusstraße in Zwingenberg. Die Kursgebühr beträgt 29 Euro. Zum Kurs-Inhalt heißt es: „Bei diesem Inliner-Sicherheitstraining wird erlernt, was es für ein sicheres Fahrverhalten auf Inlinern im Straßenverkehr braucht. Die Kinder bekommt Sicherheit durch Gleichgewichts- und Fallübungen, sie erlernen Bremstechniken und das Verhalten im Straßenverkehr. Natürlich dürfen ein paar Spiele nicht fehlen.“

Anmeldungen im Familienzentrum Zwingenberg im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 03.05.2019