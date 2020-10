Sieben Jungs und ein Mädchen suchen einen Fußballtrainer

Rodau.Der Sportclub Rodau (SCR) hatte seine Jahreshauptversammlung bekanntermaßen wegen der Coronavirus-Pandemie zunächst vertagt, dann jedoch für das Jahr 2020 ersatzlos abgesagt. Der Vorstand unter Leitung von Christian Müller hofft derweil auf eine Entspannung der Lage bis zum nächsten Frühjahr, dann soll die Sitzung nachgeholt werden. Trotzdem haben die Akteure des SCR Bilanz gezogen, nämlich die Berichte der einzelnen Abteilungsleiter in Umlauf gebracht. Der Bergsträßer Anzeiger wird daraus in loser Folge und in Auszügen berichten – den Anfang machen wir in der heutigen Ausgabe mit dem Fußballer-Nachwuchs unter Leitung von Steffen Müller.

Bereits im Sommer 2019 hatte der Vorstand des SCR beschlossen, die Kinder- und Jugendarbeit in der Sparte Fußball – einst das „Kerngeschäft“ des Rorrer Clubs – neu aufzubauen, nachdem die mittlerweile erwachsen gewordenen jungen Spieler in die Seniorenmannschaft gewechselt waren. Der Startschuss erfolgte mit einer neuen Bambini-Mannschaft. Nach entsprechenden Aufrufen – unter anderem im örtlichen Kindergarten – nahmen einige Kinder am Probetraining teil. Steffen Müller: „Davon sind anschließend jedoch nur drei Jungs dabei geblieben. Doch das hat uns nicht davon abgehalten, mit diesen drei Jungs ein regelmäßiges Training zu beginnen. Die kleinen Fußballer haben das Angebot mit Eifer und Freude gerne angenommen.“

Das Bambini-Training findet seitdem immer donnerstags von 16.30 bis 17.30 Uhr statt. Trainiert wird „bei Wind und Wetter“ auf dem (Kunst-)Rasenfeld und im Winter unter Flutlicht. Angesichts der Coronavirus-Pandemie-Zeit ruht aber zurzeit auch das Training mit den Kleinsten – abgesehen von einem Re-Start, der aber nur von kurzer Dauer war. Müller: „Kurz nachdem der Hessische Fußballverband das Training unter besonderen Hygieneregeln wieder freigegeben hatte, haben wir auch das Bambini-Training wieder gestartet. Hier kam uns die geringe Zahl an Spielern zu Gute, denn so konnten wir jedem ein 20-minütiges Einzeltraining anbieten und die Coronaregeln auch bei den Kleinsten einhalten. So konnten wir schon viel früher als die Senioren den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen.“

Nach einem nochmaligem Aufruf über den Babbelstubb-Verteiler, einem Zeitungsartikel und der Mundpropaganda der drei Jungs wuchs die Trainingsgruppe nach den Sommerferien auf acht Kinder an: sieben Jungs und ein Mädchen. Überdies schnuppern immer wieder einmal interessierte Kinder beim Training rein. Steffen Müller ist zuversichtlich: „Wenn sich dies nun so stabilisiert und ein bis zwei weitere Spieler noch hinzukommen, dann können wir auch bald wieder eine Mannschaft für den Spielbetrieb anmelden und der SC Rodau hat wieder eine Jugendmannschaft. Allerdings benötigen wir dafür einen weiteren Trainer, um eine regelmäßige Betreuung des Trainings und bei Spielen garantieren zu können.“ Wer Interesse hat, der kann sich an Steffen Müller per E-Mail wenden (steffen.mueller@sc-rodau.de). red

