Siegertypen im Mobile

zWINGENBERG.Das Theater Mobile weist auf das Gastspiel des Duos Harry & Jakob mit seinem Programm „Siegertypen“ hin. Harry Kienzler und Jakob Nacken treten am 10. November, Samstag, ab 20 Uhr mit Comedy in Reimen im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) auf. Frei nach den Devisen: Goethe trifft Schiller. Hirsch trifft Jäger. Wort trifft Wirklichkeit. Und Improvisation trifft Irritation. In der Pressemitteilung heißt es:

„Im Eifer ihres verbalen Schlagabtauschs steigern sich Harry Kienzler und Jakob Nacken in einen regelrechten Reimrausch. Es bleiben kaum Lücken zwischen den Wörtern und wenn, dann sind sie randvoll mit Zwischentönen. Mal männlich, mal mimosenhaft und manchmal musikalisch. Denn für ein Klavier ist so gerade noch Platz auf der Bühne. Und während Jakob noch nach den richtigen Tasten tastet, testet Harry schon den Testosteronspiegel des Tages. Die beiden Wortvirtuosen wirbeln verbales Wirrwarr auf, verquirlen die Welt mit ihren Vorstellungen und erfüllen nebenbei dem Publikum langersehnte Wünsche. Und auch wenn sie sich auf dem Weg ganz nach oben schon beim Anlaufnehmen verlaufen: Tief in ihrem Innern sind Harry und Jakob echte Siegertypen.“

Karten gibt es im beim Copyshop Zwingenberg (Darmstädter Straße 10, Telefon: 06251/7707660) oder per E-Mail: theater@mobile-zwingenberg.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse, die jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 08.11.2018