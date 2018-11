Siegfried und Kriemhild auf rostigem „N“

Zwingenberg.Ein zwei Meter hohes und ebenso breites „N“ wird in Verbindung mit zwei Figuren, die symbolisch für die Sagengestalten Siegfried und Kriemhild aus dem Nibelungenlied stehen, künftig den Einstieg zum Nibelungensteig in Zwingenberg markieren. Künstlerin Ulrike Fried-Heufel stellte die entsprechenden Entwürfe am Dienstagabend im Sozial-, Kultur- und Sportausschuss (SKS) der Stadtverordnetenversammlung vor, der unter der Leitung von Patrizia Germann im Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“ tagte.

Frau Fried-Heufel, die in der Nachfolge des verstorbenen Dieter Kullak dem Förderkreis Kunst und Kultur mittlerweile als Vorsitzende vorsteht, ist nicht nur die Schöpferin des Kunstwerks, sondern auch die Initiatorin des Projekts: Unweit des Abzweigs am oberen Ende der Wetzbach hinauf zum ehemaligen Steinbruch lebt und arbeitet die ehemalige Kunsterzieherin in ihrem Haus am Malschen, betreibt dort auch ihr Atelier. Von dort aus ist sie immer wieder als Spaziergängerin im benachbarten Wald unterwegs – und begegnet auf dem Weg häufig Touristen, die auf der Suche nach dem Einstieg zum Wanderweg Nibelungensteig sind.

Der führt vom ältesten Bergstraßenstädtchen bis nach Freudenberg am Main und ist mit einem roten „N“ auf weißem Grund gekennzeichnet, „doch das übersehen viele“, hat Ulrike Fried-Heufel beobachtet. 2015 hatte sie ihre Idee, mit einem Kunstobjekt deutlich sichtbar auf den Einstieg hinzuweisen, im Förderkreis Kunst und Kultur vorgetragen – und war dort auf Zustimmung gestoßen.

Die Künstlerin recherchierte im Internet und vor Ort, wie andere Kommunen mit dem Thema Nibelungensteig umgehen und wo es welche Kunst am Wegesrand gibt – „einen Aha-Effekt“ habe keines der vorhandenen Objekte bei ihr ausgelöst. Gemeinsam mit einer Klasse der örtlichen Grundschule thematisierte Ulrike Fried-Heufel das Thema Nibelungensteig dann im Kunstunterricht – und ließ sich von den Kindern zu einer klaren und verständlichen Formensprache anregen: Ein Kunstwerk als Hinweis auf den Nibelungensteig – „das Zwingenberg ein Einstiegsort ist, das ist ein enormes Privileg für die Stadt“ – dürfe nicht abstrakt, sondern müsse gegenständlich sein.

Eine tragende Rolle

Dass dann das Wegzeichen „N“ eine entscheidende Rolle spielen sollte, das war quasi unausweichlich – und das „N“ übernimmt auch eine (im Wortsinn) tragende Rolle, denn auf den senkrechten Schenkeln des vierzehnten Buchstabens im Alphabet werden Siegfried und Kriemhild befestigt.

Das „N“ soll aus Cortenstahl angefertigt werden, dessen Oberfläche durch Witterungseinflüsse eine markante Rostschicht entwickelt, darunter aber nicht weiter verrostet. Die Materialfestlegung für die beiden Sagengestalten wiederum ist noch nicht abschließend erfolgt. Zurzeit favorisiert Ulrike Fried-Heufel Messing. Allerdings, so befürchtete GUD-Stadtverordneter Ulrich Kühnhold bei der Präsentation im SKS, unterliege Messing auch einem Verwitterungsprozess und verändere die Farbe so, dass Siegfried und Kriemhild sich eventuell nicht mehr deutlich genug vom „N“ abheben. Weitere Recherchen sind nötig.

Für das Kunstobjekt, das auf zwei Sockeln befestigt werden soll, sind im Haushalt 10 000 Euro eingeplant, die bislang mit einem Sperrvermerk versehen waren und nicht ausgegeben werden durften. Bedingung für die Freigabe war, dass die Hälfte der prognostizierten Kosten – also 5000 Euro – als Spenden eingeworben werden und die Stadt nur 5000 Euro aus Steuermitteln zuschießen muss. Mittlerweile ist die Stiftung der Sparkasse Bensheim in die Rolle des edlen Spenders geschlüpft und der Realisierung des Projekts steht nichts mehr im Wege. Auf den – politischen – Weg gebracht hatte ursprünglich die CDU das Thema.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 29.11.2018