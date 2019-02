Siegreiche Christuskirche

Zwingenberg.Sieger des Hallenfußballturnier, das der Zwingenberger Freizeitsportverein Schlappekicker kürzlich in der Melibokushalle ausgerichtet hat, wurde die Mannschaft der Christuskirche Auerbach. Das Team setzte sich im Endspiel mit 4:1 gegen die Malisheva aus Flörsheim-Dalsheim durch. Wie Alfred Ulrich, Vorsitzender der Schlappekicker, in einer Pressemitteilung bilanziert, wurden in den 25 Begegnungen des Turniers 68 Tore erzielt. Die Platzierungen im Überblick:

1. Christuskirche, Auerbach, 2. Malisheva, Flörsheim-Dalsheim, 3. Schlossquellkicker, Viernheim, 4. Country-Soccers, Zwingenberg, 5. Sportfreunde Cordoba, Mittershausen-Scheuerberg, 6. Dream-Team, Heppenheim, 7. Schwarz/Gelb und Panther-Soccers, Bensheim, 8. ESV, Bensheim, 9. Samba-Zentrale, Bensheim, 10. Blau-Weiss, Beedenkirchen.

Der Fairnesspokal, gestiftet von Bürgermeister Holger Habich, ging an die Mannschaft Blau-Weiss aus Beedenkirchen, bei der in Person von Peter Giesing auch der älteste Spieler des Turniers im Einsatz war: Giesing ist 69 Jahr alt. Alfred Ulrich nutzte die Siegerehrung, um die bei der Stadt Zwingenberg, den Sponsoren, den teilnehmenden Mannschaften, dem DRK Zwingenberg, dem Helfer-Team sowie den Schiedsrichtern Jean-Pierre Dupin, Klaus Fieberling und Werner Zirkler sowie seinen Turnierleiterkollegen Willi Arndt und Werner Völker zu bedanken. Die nächste sportliche Veranstaltung des Freizeitsportvereins Schlappekicker ist das 10. Hobby-Boule-Turnier für Jedermann am 22.Juni. red

