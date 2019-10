Singende Harfenspielerin im Mobile

Zwingenberg.Das Theater Mobile weist auf einen Auftritt der Harfenspielerin, Sängerin, Komponistin und Chansons-Autorin Cécile Corbel hin, die am Freitag, 25. Oktober, 20 Uhr, im Keller unter dem Alten Amtsgericht (Obertor 1) gastiert. In einer Pressemitteilung heißt es:

„Cécile Corbel schöpft ihre Themen aus altüberlieferten Märchen und aus ihrem Geburtsland, dem französischen Heideland „Finistère“. Zusammen mit ihren Musikern hat diese verzaubernde Fee in zahlreichen Konzerten, nicht nur in Frankreich, sondern auf der ganzen Welt ihrer Musik Ausdruck verliehen. Die singende Harfenspielerin bringt ihre sanfte und strahlende Persönlichkeit mit einer Kraft und einer Eigenständigkeit zum Ausdruck, die sie in die Nähe von Kate Bush rückt. Eine außergewöhnliche Künstlerin, deren kristalline Stimme uns zu unvorstellbaren Ufern eines Wunderlandes trägt. Cécile Corbel verzaubert mit ihren keltischen Legenden mal im traditionellen Folk Stil, mal als göttliche Diva des Pop. Harte Grenzen verweigernd, lässt sie nicht nur bretonische Folkmusik, sondern auch mittelalterliche türkische Lieder und irische Weisen erklingen.“

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf beim Copyshop Zwingenberg (Darmstädter Straße 10) oder per E-Mail: theater@mobile-zwingenberg.de. Eventuell vorhandene Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich, die eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.10.2019