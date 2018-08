Anzeige

Rodau.Ist’s die Ruhe vor dem Sturm, werden die „Strippen“ hinter den Kulissen „gezogen“ – oder gibt’s keine aktuellen kommunalpolitischen Themen in Rodau? Die nächste Ortsbeiratssitzung, die für den 16. August geplant war, ist jedenfalls abgesagt worden. Und die nächste Zusammenkunft des Stadtteilgremiums steht erst für den 22. November, Donnerstag, ab 19 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus, auf dem Terminkalender. Lediglich am 30. August, Donnerstag, gibt’s einen „informellen Termin“ zum Thema Altes Rathaus. Das wird bekanntermaßen im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms saniert, am besagten Termin findet ab 19 Uhr gemeinsam mit dem Architekten eine Besichtigung statt. mik