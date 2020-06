Skateboard-Kurs für Kinder

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) von Pro Kind weist auf einen Skateboard-Kurs (FK 041) für Kinder ab dem sechsten Lebensjahr hin. Kursleiter Nik Seewald wendet sich mit diesem Angebot sowohl an komplette Anfänger wie auch an leicht geübte Skater. Die Neueinsteiger bekommen die Grundlagen des Skatens vermittelt und die etwas Fortgeschritteneren können von Anfang an neue Tricks und Moves trainieren. Die Teilnehmer müssen Schutzkleidung tragen (Knieschützer, Ellenbogenschützer, Handschützer sowie einen Helm) und sollten – sofern vorhanden – ein Skateboard mitbringen. Wer keines hat, der muss das bei der Anmeldung mit angeben. Veranstaltungsort ist am 27. Juni, Samstag, von 15.30 bis 18 Uhr der Schulhof der Melibokusschule. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Kontakt: Familienzentrum Zwingenberg, Obertor 1, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr, Telefon: 06251/8690494, Telefax: 06251/8690495, E-Mail: info@famizz.de . red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 13.06.2020