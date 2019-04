Skateranlage gesperrt

Seeheim-Jugenheim.Die Gemeinde Seeheim-Jugenheim hat mit sofortiger Wirkung die Rollsportanlage auf dem Gelände des Christian-Stock-Stadions gesperrt. Anlass für die Maßnahme sind Sicherheitsmängel auf der Anlage, auf die auch von Nutzern aktuell hingewiesen wurde.

Schäden größer geworden

„Die Schäden sind so groß geworden, dass wir uns zur Sperrung der Anlage gezwungen sehen“, sagt Bürgermeister Alexander Kreissl. Mitbedingt durch den vergangenen Winter sind die Schäden an der Bahn aber so groß geworden, dass die Sicherheit Nutzer nicht mehr gewährleistet werden kann. Wie lange die Sperrung aufrechterhalten werden muss, ist noch nicht absehbar. red

