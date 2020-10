„Ski-Opening“ ist abgesagt

Zwingenberg.Das traditionelle „Ski-Opening“, mit dem die Skiabteilung des Turn- und Sportvereins (TuS) Zwingenberg alljährlich die Wintersportsaison eröffnet, ist abgesagt. Das teilte Abteilungsleiter Friedrich Demel mit Blick auf die „derzeit stark angespannte Corona-Lage“ mit.

Die beliebte Veranstaltung, bei der die Gelegenheit zum (Ver-)Kauf gebrauchter Wintersportartikel besteht und in geselliger Runde Glühwein ausgeschenkt wird, hätte eigentlich am 13. November in der vereinseigenen Jakob-Delp-Halle stattfinden sollen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.10.2020