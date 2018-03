Skifahrer trotzten der sibirischen Kälte

Anzeige

Pflichtbesuche im „Kuhstall“

In Ischgl wurde alles geboten, was ein Skifahrer sucht: Ein anspruchsvolles Pistenangebot und kaum Wartezeiten dank des hochmodernen Lift- und Seilbahnsystems. Natürlich wurde auch die Après-Ski-Stimmung genossen. Pflichtbesuche im „Kuhstall“ gehörten natürlich dazu. Auch in diesem Jahr waren wieder einige Wanderer an Bord, die die wunderbare Schneelandschaft auf den Spaziergängen rund um Galtür genossen.

Wie immer ging auch diese Woche viel zu schnell vorbei. Auf der Hin- und Rückfahrt stand der „Bordservice“ im Bus mit „Weck, Worscht und Woi“ parat. Eine Wiederholung der Fahrt nach Galtür/Ischgl im nächsten Jahr steht bereits heute schon fest. red

