Smartphonekurs für Kinder

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist auf einen Kurs mit dem Titel „Smartphone Führerschein - Warum sind Cookies keine Kekse?“ (Kursnummer: FK??040) hin, mit dem sich Kursleiterin Alexandra Becker an Kinder von 9 bis 14 Jahre wendet. Der Kurs findet am 17. Juni und am 24. Juni jeweils von 17 bis 19 Uhr im Vereinsraum des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg statt. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 29 Euro. In der Kursbeschreibung heißt es:

Spätestens auf einer weiterführenden Schule bekommen die meisten Kinder ein Smartphone. Sie finden sich sehr schnell mit dem neuen Medium zurecht, fangen an zu experimentieren und Apps zu installieren. Potenzielle Gefahren bei der Nutzung werden nicht erkannt. Oft führt eine leichtsinnige Umgangsweise zu kostspieligen und unerwünschten Auswirkungen. In dem zweiteiligen Seminar geht es um Fragen wie: Wie soll auch mein Kind seine Daten schützen und was muss bei der Installation von Apps beachtet werden? Welche kreativen Möglichkeiten bietet ein Smartphone und was muss berücksichtigt werden, wenn Fotos auf sozialen Netzwerken veröffentlicht werden? Warum sind Cookies keine Kekse?

Die Kinder bekommen nach einem kleinen Wissensquiz einen Smartphone-Führerschein. Der Kurs richtet sich an Kinder, die bereits ein Smartphone besitzen oder in Kürze ein Smartphone erhalten. Ein eigenes Smartphone ist zur Teilnahme am Kurs nicht zwingend erforderlich.

Kontakt: Familienzentrum Zwingenberg, Obertor 1, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr, Telefon: 06251/8690494, Telefax: 06251/8690495, E-Mail: info@famizz.de red

