Smartphones richtig nutzen

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind lädt ab dem 3. September, Montag, 9.30 bis 11.45 Uhr, zur Teilnahme an einem Seminar mit dem Titel „Das kluge Handy – Smartphones für Einsteiger“ ein. Das Kursangebot mit der Nummer FE 001 unter der Leitung von Alexandra Becker ist für Erwachsene – insbesondere für die Generation 60 plus – gedacht, die bereits ein Smartphone besitzen. Der Kurs wird nach dem genannten Auftakttermin am 10., 17. und 24. September fortgesetzt. Veranstaltungsort ist der Vereinsraum des Alten Amtsgerichts (Obertor 1). Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 79 Euro, hinzu kommen fünf Euro für Kopien. In der Kursbeschreibung heißt es:

„Mit einem Smartphone kann man viel mehr als nur telefonieren. Die Teilnehmer sollen die vielfältigen Möglichkeiten des mobilen Alleskönners kennenlernen und den sicheren Umgang mit dem Gerät erlernen. Vermittelt werden die grundlegende Bedienung sowie Kenntnisse über Datentarife für den Internetzugang, das Erstellen von Kontakten, das Verwalten von Termine, die App-Installation, die Kommunikation per WhatsApp, Foto- und Video-Aufnahmen, E-Mail-Versand, Navigation, Datenschutz und Sicherheitsaspekte.“ Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Bei der Anmeldung müssen Marke/Modell des eigenen Smartphones angegeben werden; das Gerät ist zum Kurs vollständig aufgeladen mitzubringen.

Anmeldungen im Familienzentrum Zwingenberg im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 25.08.2018