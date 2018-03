Anzeige

Zwingenberg.Die SPD lässt sich nicht entmutigen: Obwohl die Sozialdemokraten mit ihrem Antrag, in diesem und im nächsten Jahr Geld für die Installation von solarbetriebenen LED-Leuchten entlang des Fuß- und Radweges zwischen Zwingenberg und Rodau einzustellen, in der jüngsten Sitzungsrunde der Parlamentsausschüsse gescheitert sind, bleiben sie hartnäckig am Thema dran. In der jüngsten Stadtverordnetenversammlung richteten sie eine Anfrage an den Magistrat, um in Erfahrung zu bringen, welche technischen Anforderungen aus Sicht der Stadtverwaltung bestehen und was es kosten würde, das Projekt – endlich – umzusetzen.

Bekanntes Thema

„Endlich“ deswegen, weil eine Beleuchtung der Strecke in den vergangenen Jahren immer wieder auf der politischen Agenda stand, fast alle Parteien haben das Vorhaben schon einmal auf die Tagesordnung gesetzt. Gescheitert ist der Bau von Laternen zur Ausleuchtung der Strecke entlang der K 67 zwischen der Kernstadt und dem einzigen Stadtteil bislang aber immer an den hohen Kosten für das Verlegen des Stromkabels, mittels dessen die Leuchten mit Energie versorgt werden.

Auf das Kabel könnte zwischenzeitlich jedoch dank leistungsstarker Fotovoltaik- und Akku-Technologie und angesichts des niedrigen Stromverbrauchs von LED-Leuchtmitteln verzichtet werden. Der Magistrat hat die Anfrage der SPD zur Beantwortung an die GGEW AG weitergereicht. Der Energieversorger mit Sitz in Bensheim hat vor einigen Jahren die Zwingenberger und Rodauer Straßenbeleuchtung in seinen Besitz übernommen und zeichnet seitdem für Bau, Betrieb und Wartung verantwortlich. Die Fachleute der GGEW AG haben errechnet, dass alle 20 bis 25 Meter eine Leuchte errichtet werden müsste, um die Strecke gut auszuleuchten – 58 Leuchten sind demnach notwendig.