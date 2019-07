Jugenheim.Die Internationale Sommerakademie für Kammermusik hat einen festen Platz im Programm von Schloss Heiligenberg. Mehr als 50 junge Ausnahmetalente aus vielen Ländern sowie renommierte Dozenten werden das Schloss in der Zeit von 23. Juli bis 4. August mit Musik beleben.

Zwei Wochen lang werden Professoren deutscher Musikhochschulen und Instrumentalisten renommierter Orchester und Ensembles mit den Teilnehmern der Akademie Werke der Musik-Literatur auf Konzertreife einstudieren. Fünf Konzerte finden im Gartensalon des Schlosses Heiligenberg statt. Zwei Matinée-Konzerte werden zusätzlich im Diefenbach-Saal des „Bunten Löwen“ in Zwingenberg veranstaltet.

Zunächst stellen sich die Dozenten der Akademie in zwei Konzerten vor. In den drei folgenden Konzerten präsentieren dann die jungen Meisterschüler ihre musikalische Kompetenz. Das Abschlusskonzert verspricht laut Veranstalter ein „Feuerwerk“ musikalischer Leistungen der Nachwuchs-Musiker (mit Preisverleihung). Als stille Zuhörer sind Gäste zu allen Proben willkommen.

Los geht es mit dem Eröffnungskonzert der Dozenten am Samstag, 27. Juli, um 19.30 Uhr. Gespielt werden Werke von Albeniz, Mendelssohn und Schubert. Das zweite Dozentenkonzert folgt am Sonntag, 28. Juli, um 19.30. Zu hören sind Werke von Brahms, Tarrega und Mendelssohn. Die beiden Matinee-Konzerte sind am 1. und 2. August, jeweils um 11 Uhr, im Diefenbach-Saal in Zwingenberg.

Die Konzerte der Teilnehmer zusammen mit den Dozenten finden am Freitag, 2., und Samstag, 3. August, um 19.30 Uhr statt. Das Abschlusskonzert, bei dem hauptsächlich die Preisträger der Sommerakademie auftreten, beginnt am Sonntag, 4. August, um 17 Uhr.

Karten für die Konzerte der Sommerakademie gibt es unter anderem im BA-Medienhaus, Telefon 06251/100816, oder online unter www.schloss-heiligenberg.de. red

