Sommerfest als Generalprobe

Zwingenberg.In seinem Rückblick erinnerte der Präsident an die Einweihung des neuen Sportgeländes und verband das mit dem Dank an den SC Rodau, der in der Umbauphase den Eintrachtlern als Gastgeber „Heimrecht“ gewährt hatte.

Neben dem Trainerwechsel war im Präsidium eine Änderung erforderlich geworden. Der langjährige Pressewart Reinhold Geierhaas ist aus dem Präsidium ausgeschieden, da er die mit den neuen EU-Datenschutzrichtlinien erforderlich gewordene Aufgabe des Datenschutzbeauftragten des Vereins übernommen hat.

Neuer Pressewart

Die Aufgabe des Pressewartes hat seitdem Holger Jungbluth kommissarisch wahrgenommen, was im Rahmen der Jahreshauptversammlung von den Mitgliedern einstimmig bestätigt wurde. Jungbluth gehört dem Verein seit vier Jahren an.

Erinnert wurde vom Präsidenten auch an die Zwingenberger und Rodauer Kerb, an deren Umzügen die Eintracht jeweils teilgenommen hat und an die Neuauflage der Black & White-Party.

Bei den kommenden Veranstaltungen wird neben dem Vatertag, der Kerb und dem Weihnachtsmarkt vor allem das große Sommerfest am 10. August herausragen. Diese Veranstaltung mit Sport, Live-Musik und geselligem Beisammensein wird als Generalprobe für das geplante Internationale Fußballturnier im kommenden Jahr gesehen, das gemeinsam mit der Stadt und den Partnerschaftsvereinen ausgerichtet werden soll. js

