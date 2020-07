Sommerkonzert der Blütenweg-Jazzer

Zwingenberg.Nach der langen Durststrecke bedingt durch die Corona-Pandemie haben sich die Original Blütenweg-Jazzer entschlossen, mit einem Sommerkonzert in großer Besetzung wieder einmal vor Publikum zu spielen. Das Sommerkonzert mit den Blütenweg- Jazzern findet am Sonntag, 26. Juli, um 18 Uhr im Theater Mobile in Zwingenberg statt.

Plätze reservieren

Das Konzert kann von Gästen besucht werden. Es gibt keinen Vorverkauf, jedoch sollten sich Gäste über den Bestellbutton der Website oder per E-Mail an das Theater Plätze reservieren. Damit ist dann die namentliche Rückverfolgbarkeit als Teil des Hygienekonzeptes erfolgt.

Am Tisch muss keine Maske getragen werden. Pro Tisch ist nur ein Haushalt oder eine zusammenhängende Gruppe erlaubt.

Gleichzeitig ist das Konzert auch als Live-Stream im Netz verfügbar. Zugang und Informationen zum virtuellen Eintritt findet man auch im Internet auf der Website des Theaters. red

Info: Weitere Informationen unter www.mobile-zwingenberg.de

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.07.2020