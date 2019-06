Sommerkonzert mit vier Harfen

© Musikforum Seeheim-Jugenheim e.V

Seeheim-Jugenheim.Der Verein Musikforum Seeheim-Jugenheim weist auf ein Sommerkonzert des Mannheimer Harfenorchesters hin, das am 6. Juli, Samstag, ab 20 Uhr in der Laurentiuskirche Seeheim gastieren wird. „Vier Harfen können ein ganzes Orchester ersetzen“, heißt es in der Pressemitteilung, in der weiter formuliert wird: „Das Ensemble überrascht mit kraftvollen orchestralen Klangwogen und unerwartet rhythmisch-perkussiven Elemente. Seit der Gründung hat das Mannheimer Harfenquartett mit dem Münchner Arrangeur und Komponisten Willi März ein weites Spektrum an musikalischen Möglichkeiten für diese spezielle Besetzung erarbeitet. Klassisch-romantischer Werke wie ,Der Blumenwalzer’ von Peter Tschaikowski stehen genauso auf dem Programm wie Tangos von Astor Piazzolla, amerikanische Songs oder ,Mackie Messer’ aus der ,Dreigroschenoper’.“ Eintrittskarten gibt es vorab unter der Telefonnummer 06257/903541. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.06.2019