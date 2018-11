Songs wie Reisetagebücher

Zwingenberg.Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Klein aber fein – Musik im Kulturdenkmal“ findet am Samstag, 24. November, 20 Uhr, ein erfahrener und weit gereister Singer/Songwriter in den historischen Gastraum des Zwingenberger Café Pianos: „Robert Carl Blank ist der Prototyp der neuen Generation von Songwritern, die ein aufregendes, spannendes und freies Leben führen und ihre Erfahrungen teilen wollen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters.

Unberührt von den Bequemlichkeiten des bürgerlichen Lebens reist Robert Carl Blank bepackt mit einer Batterie von akustischen Gitarren, einem Fallschirm und einer dicken Portion Soul das ganze Jahr über durch die Welt, sammelt Material, beobachtet und schreibt seine Eindrücke und Erfahrungen als codierte Reiseberichte nieder. Dabei sind seine Songs nie am Reißbrett entstandene Lückenfüller, sondern Reisetagebücher, inspiriert von intensiven Erfahrungen auf einer selbstgebuchten Welttournee.

Bereits zum dritten Mal im Café Piano zu Gast kennt man Blank in der Region unter anderem auch von Auftritten beim „Vogel der Nacht“- oder „Stadtparkustik-“Festival.

In Zwingenberg kann man ihn nun von einer seiner stärksten Seiten kennenlernen: „Im Rahmen eines intimen, akustischen Singer/Songwriter-Konzerts schafft es der erfahrene Musiker bereits seit über zehn Jahren in hunderten von Auftritten, das Publikum ganz nah an sich und seine Songs heranzulassen und einen jeden Abend mit seinen Geschichten von Reisen und dem Leben zu einem einzigartigen Erlebnis werden zu lassen“. Im Piano setzt er sogar noch einen drauf: In Begleitung eines befreundeten Cellisten lässt er seine Songs in noch intensiveren Klangwelten erscheinen.

Einlass zum Konzert ist ab 18 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei. Die Zuhörer werden gebeten, den Künstlern die angebrachte Wertschätzung in Form einer beliebig hohen Zuwendung entgegenzubringen.

Da die Anzahl der Sitzplätze begrenzt ist, wird um Reservierung unter Telefon 06251/939944 oder per Mail an reservierung@kulturcafepiano.de gebeten.

