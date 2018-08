Anzeige

Rodau.Die Sonnenkinder veranstalten ab dem 15. August, Mittwoch, einen Workshop mit dem Titel „Theater für jeden“ (abgekürzt: THEFJE). Die Elterninitiative Handicap lädt dazu an zehn Abenden jeweils von 18 bis 19.30 Uhr auf ihren Begegnungshof in den Zwingenberger Stadtteil Rodau (Hauptstraße 42) ein. In der Pressemitteilung heißt es:

„Mit Figuren, Rollen, entliehenen Identitäten, dem So-tun-als-ob erforschen die Teilnehmer auch sich selbst. So können die Teilnehmer Aspekten ihrer Persönlichkeit Raum und Gestalt verleihen. Körperwahrnehmungsübungen und pantomimisches Bewegungstraining bilden die Basis, genauso wie das Stimmtraining. Der THEFJE-Workshop ist für Jugendliche und Erwachsene offen.“

Weitere Informationen und Anmeldungen per E-Mail: info@sonnenkinder-bergstrasse.de oder Telefon: 06251/9449624. red