Spät erwähnt, aber früh die Stadtrechte erhalten

Zwingenberg.Lindenfels wird auch das Burgstädtchen genannt, Lorsch als die (ehemalige) Klosterstadt bezeichnet – und Zwingenberg weist gerne darauf hin, dass es die älteste Stadt an der Bergstraße ist. Und in der Tat: Im Verbreitungsgebiet des Bergsträßer Anzeigers beziehungsweise im Landkreis Bergstraße gibt es zwar Gemeinwesen, deren Ersterwähnung weiter zurückliegen als die von Zwingenberg, aber in

...