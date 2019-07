Sparkasse spendiert Mittagstisch 5000 Euro

Zwingenberg.Seit dem Jahr 2002 gibt es in Zwingenberg den Mittagstisch. Jeden Dienstag trifft man sich im Foyer der Melibokushalle, um gemeinsam zu essen. Waren es anfangs 18 Senioren, die der Einladung zum leckeren Mittagstisch samt geselligem Beisammenseins folgten, so sind es mittlerweile rund 60 Stammgäste. Zu einem fairen Preis bekommt man beim Mittagstisch ein frisch gekochtes Menü, das aus saisonalen und regionalen Produkten hergestellt wird. „Wir benutzen keine Geschmacksverstärker und auch keine schädlichen Zusatzstoffe“, erläuterte Ingrid Fieberling, Gründerin und Vorsitzende des Vereins beim Pressetermin am Dienstag.

Das Küchenteam vollbringt eine organisatorische Meisterleistung, denn jede Woche steht pünktlich um 12 Uhr das Essen auf dem Tisch. In dieser Woche fanden sich im Foyer nicht nur das Küchenteam und die Mittagstischgäste ein, sondern auch Bürgermeister Holger Habich, Landrat Christian Engelhardt sowie Eric Tjarks (Vorstand der Sparkasse Bensheim und Vorsitzender von deren Stiftungsvorstand) und Dieter Becher (Stiftungsvorstand):

Die Jubiläumsstiftung der Sparkasse Bensheim hatte dem Verein 5000 Euro zukommen lassen. Von dem Geld hat man das Projekt „Self Cooking Center“ realisiert. Mit dem neuen Konvektomaten erhofft sich das Küchenteam, die Qualität der Speisen erneut steigern und den nicht gerade jünger werdenden Akteuren die Arbeit erleichtern zu können. Der Betrieb des Profigeräts bedurfte allerdings umfangreicher Neuanschlüsse in der Küche, deren Finanzierung die Stadt und der Kreis Bergstraße . Und so machten sich Eric Tjarks, Dieter Becher, Christian Engelhardt und Holger Habich in der Küche ein Bild von dem Küchengerät. Ingrid Fieberling und ihre Kollegin Gertrud Tessmann erläuterten die zahlreichen Vorteile des Konvektomaten der sogar über eine Selbstreinigungsfunktion verfügt. tn

