Spaß an Bewegung steht im Vordergrund

Seeheim.Seit einigen Wochen findet an jedem Donnerstag ab 17 Uhr in der Bürgerhalle Jugenheim das Mini-Biker-Training des Rad- und Rollsportverein Seeheim statt. Bei den Mädchen und Jungen im Kleinkindalter stehen der Spaß an Bewegung und die spielerische Förderung von Koordination, Gleichgewicht und Teamfähigkeit im Vordergrund. Idealerweise sind die Kinder bereits in Besitz eines Laufrades beziehungsweise Fahrrads sowie eines Helmes.

Nach anfänglichen Komplikationen aufgrund der hohen Nachfrage ist jetzt Routine eingekehrt, schreibt Michelle Lang für den RSV in einer ersten Bilanz. Die Trainingsteilnehmer werden - je nach Anfänger- oder Fortgeschrittenen-Status - in Gruppen eingeteilt. Für jede Gruppe gibt es unterschiedliche Parcours, die die Kinder bestreiten können. So kann beispielsweise das Fahrradfahren auf einer Wippe oder durch einen Slalom erlernt werden.

Der RSV konnte sich bei allen bisherigen Trainings über eine Vielzahl an Kindern freuen und ist begeistert davon, wie gut dieses Programm ankommt. Auch die Resonanz der Eltern lässt erwarten, dass sich das neue Angebot etablieren lässt und so auch Talente für die Radsportabteilung gewonnen werden können. „Die Resonanz ist durchweg positiv“, so Vorsitzender Jan Roßmann nach den ersten Trainings der Mini-Biker. red

