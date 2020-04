Spaziergängerin angegriffen

Alsbach-Hähnlein.Ein unbekannter Mann attackierte am Samstagabend gegen 20 Uhr in einem zur Landesstraße 3113 gelegenen Waldstücks eine Spaziergängerin.

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen mitteilt, griff der Unbekannte nach derzeitigem Kenntnisstand die 32-Jährige zunächst mit einem Messer an. Der Angreifer versuchte anschließend, die Frau in ein Gebüsch zu ziehen. Aufgrund der heftigen Gegenwehr der Frau ließ der Unbekannte von ihr ab und flüchtete in Richtung Bickenbach. Die Frau verletzte sich bei dem Gerangel an der Hand und im Gesicht.

Der Mann soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und kräftig gebaut sein. Während der Tat soll er Sportkleidung getragen haben. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder in dem beschriebenen Waldstück einen Mann mit Sportkleidung gesehen hat, der wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden. ots

