Spaziergang am Tag des Erntedankfestes

Zwingenberg.Die Katholische Pfarrei Mariae Himmelfahrt Zwingenberg lädt aus Anlass des Erntedankfestes zu einem Familienspaziergang ein. Wie Sigrid Volk und Gemeindereferentin Claudia Flath mitteilen, findet der Spaziergang am 26. September, Samstag, statt. Treffpunkte zum Abmarsch sind um 14.30 Uhr die Evangelische Kirche in Alsbach beziehungsweise zum selben Zeitpunkt das obere Ende des Grenzwegs in Zwingenberg (Ecke Grenzweg/Jugenheimer Straße). In der Einladung heißt es:

„Wir möchten mit allen interessierten Familien zu Erntedank einen Spaziergang auf das Alsbacher Schloss unternehmen. Unterwegs gibt es Aufgaben für die Kinder und oben angekommen möchten wir kurz gemeinsam Gott danken. Anschließend kann es oben auf der Wiese ein kleines Picknick geben (selbstversorgt).“

Die Organisatoren bitten die Teilnehmer darum, im Familienverbund zu laufen und ausreichend Abstand zu anderen halten, „so dass wir in Zeiten von Corona verantwortungsvoll, aber trotzdem in Gemeinschaft feiern können.“ Für Rückfragen steht Sigrid Volk unter der Telefonnummer: 06251/787664 zur Verfügung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 14.09.2020