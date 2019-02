SPD erinnert an mutige Frauen

Zwingenberg.Die SPD Zwingenberg weist auf ihre traditionelle Veranstaltung zum Weltfrauentag am 8. März, Freitag, hin. Veranstaltungsort ist ab 19 Uhr der Gewölbekeller des „Bunten Löwen“ (Löwenplatz 6). Im Mittelpunkt stehen dieses Mal die Lebensbilder der Frauenrechtlerinnen Anita Augspurg und Lida Gustava Heymann. Regina Nethe-Jaenchen, Fraktionsvorsitzende der Zwingenberger SPD, erinnert an die beiden mutigen Frauen. Der Eintritt zu der öffentlichen Vortrags- und Gesprächsveranstaltung ist frei. In einer Pressemitteilung heißt es dazu:

Anita Augspurg

Wer kennt heute noch Anita Augspurg? Wie viele Aktivistinnen der ersten Frauenbewegung in Deutschland geriet auch sie nach 1945 fast völlig in Vergessenheit. Gemeinsam mit ihrer langjährigen Lebensgefährtin und Mitstreiterin Lida Gustava Heymann setzte sich die erste promovierte Juristin Deutschlands ein Leben lang für die Rechte von Frauen ein. Beide gehörten dem radikalen Flügel der Frauenbewegung an, sie forderten gleiche Rechte für Frauen.

Anita Augspurg, geboren 1857, stammte aus dem Bildungsbürgertum, ihr Vater führte eine Anwaltskanzlei. Und obwohl sie bereits als junges Mädchen in seiner Kanzlei mitarbeitete, waren ihr als Frau eine höhere Schulbildung oder gar ein Studium in Deutschland verwehrt. Nach einigen beruflichen Umwegen entschloss sie sich, zum Jurastudium nach Zürich zu gehen und die Frauenbewegung als Juristin zu unterstützen.

Lida Gustava Heymann

Ihre Partnerin Lida Gustava Heymann wurde 1868 als dritte Tochter einer wohlhabenden Hamburger Kaufmannsfamilie geboren. Nach einer behüteten Kindheit führt sie bis zu ihrem 28. Lebensjahr das Leben einer höheren Tochter, das sie als langweilig und unausgefüllt empfand. Als ihr nach dem Tod ihres Vaters die Anerkennung als seine Vermögensverwalterin verweigert wird, obwohl er sie testamentarisch dazu bestimmt hatte, setzte sie ihr Recht gerichtlich durch. Ihre finanzielle Unabhängigkeit nutzte sie großzügig für soziale Projekte und gründete in Hamburg ein Frauenzentrum.

Gemeinsam kämpften Anita Augspurg und Lida Gustava Heymann für die Gleichstellung von Frauen in allen Bereichen. Dabei führten ihre unkonventionellen Methoden immer wieder zu Konflikten mit der Obrigkeit. Auf Unverständnis und sogar Ablehnung stieß insbesondere der kompromisslose Pazifismus der beiden Frauen im Ersten Weltkrieg, auch bei vielen Frauen. red

