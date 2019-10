SPD lädt zum Kartoffelabend ein

Zwingenberg.Wie seit vielen Jahren lädt die SPD Zwingenberg auch in diesem Herbst wieder zu ihrem traditionellen Kartoffelabend ein. Am 1. November, Freitag, kann man ab 19 Uhr im Foyer der Melibokushalle „Quellkartoffel“ mit Hausmacher Wurst und/oder „Schmerkäs’“ genießen. Außerdem bietet das „Küchengeschwader“ der Sozialdemokraten eine selbst gemachte Kartoffelsuppe an.

Wie gewohnt ist für Unterhaltung gesorgt und es findet wieder eine Tombola statt, bei der jeder sein Glück versuchen kann. „Alle Zwingenberger und Rodauer Bürger, alle Mitglieder und Freunde sind herzlich zu einem gemütlichen Abend eingeladen“, schreibt Gabriele Keßler. red

