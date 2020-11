SPD lädt zur Listenaufstellung ein

Zwingenberg.Nach der Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie sowie den Christdemokraten haben jetzt auch die Zwingenberger Sozialdemokraten ihre Kandidatenkür für die Kommunalwahl am 14. März 2021 terminiert. Wie der frischgebackene SPD-Vorsitzende Peter Kaffenberger mitteilt, finden die örtlichen Genossen sich am 10. Dezember, Donnerstag, ab 19 Uhr, zur Listenaufstellung zusammen. Ort der Mitgliederversammlung ist das Alte Amtsgericht (Obertor 1).

In der aktuellen Stadtverordnetenversammlung ist die SPD mit 6 von 31 Sitzen vertreten, bei der Kommunalwahl am 6. März 2016 konnte die Partei 19,8 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Zum Vergleich: CDU, 12 Sitze, 39,5 Prozent; GUD, 7 Sitze, 20,4 Prozent; FDP, 6 Sitze, 20,3 Prozent. An der Spitze der sozialdemokratischen Stadtverordnetenfraktion steht Regina Nethe-Jaenchen, auch der genannte Parteivorsitzende Peter Kaffenberger gehört der aktuellen Fraktion an.

In den drei jeweils mit sieben Sitzen ausgestatteten Fachausschüssen des Kommunalparlaments ist die SPD mit jeweils einem Sitz präsent. Auch im siebenköpfigen Magistrat ist die Partei mit einem Sitz vertreten, Peter Lucas übt dieses Stadtratsmandat aus.

Vertreten sind die Sozialdemokraten auch im Ortsbeirat des einzigen Zwingenberger Stadtteils. In Rodau hat die SPD bei der Kommunalwahl vor vier Jahren 13,9 Prozent und damit einen von sieben zu vergebenden Sitzen geholt. Zum Vergleich: CDU, 4 Sitze, 55,6 Prozent; FDP, 1 Sitz, 18,8 Prozent; FWZ, 1 Sitz, 11,7 Prozent.

Für die SPD dürfte die nächste Wahl eine besonders spannende sein: Sie hat in der Vergangenheit kontinuierlich Stimmen und damit Sitze verloren. Zum Vergleich eine Gegenüberstellung der Kommunalwahlergebnisse der Jahre 2001, 2006, 2011 und 2016 (ohne Berücksichtigung der Freien Wähler, die aktuell nicht im Parlament vertreten sind):

SPD: 37,1 Prozent und 12 Sitze in 2001 / 28,4 Prozent und 9 Sitze in 2006 / 26 Prozent und 8 Sitze in 2011 / 19,8 Prozent und 6 Sitze in 2016.

CDU: 30,2 Prozent und 9 Sitze in 2001 / 34 Prozent und 10 Sitze in 2006 / 37,4 Prozent und 12 Sitze in 2011 / 39,5 Prozent und 12 Sitze in 2016.

GUD: 17,1 Prozent und 5 Sitze in 2001 / 18,9 Prozent und 6 Sitze in 2006 / 24,3 Prozent und 8 Sitze in 2011 / 20,4 Prozent und 7 Sitze in 2016.

FDP: 12,6 Prozent und 4 Sitze in 2001 / 14,9 Prozent und 5 Sitze in 2006 / 10,7 Prozent und 3 Sitze in 2011 / 20,3 Prozent und 6 Sitze in 2016.

