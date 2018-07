„Speck-weg-Eck“ beliebter Sportler-Treff

Der Rodauer Bewegungsparcours „Speck-weg-Eck“ befindet sich zwischen dem Kunst- und dem Naturrasenfeld des Stadtteil-„Stadions“. © Kurt Schmidt

Rodau.„Speck-weg-Eck“, so heißt der Bewegungsparcours in Nachbarschaft zum Rodauer Sportplatz, der vor – fast genau – 365 Tagen offiziell eingeweiht wurde. Und sein „Erfinder“ Kurt Schmidt zieht jetzt eine positive (Zwischen-)Bilanz: „Nach einem Jahr kann man sagen: Alles in allem eine gelungene Investition, die auch genutzt wird.“

Der Rodauer, einst Vorsitzender des örtlichen Sportclubs,

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3405 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 26.07.2018