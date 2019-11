Spende für die Sonnenkinder

Rodau.Während eines Grillfests bei der Bucher + Suter AG in Bensheim stimmten die Mitarbeiter und deren Angehörige darüber ab, dass eine Spende in Höhe von 669 Euro an die Sonnenkinder Elterninitiative Handicap e.V. in Zwingenberg-Rodau gehen soll. Der Betrag wurde jetzt übergaben

Das Unternehmen war im November vergangenen Jahres von Heppenheim nach Bensheim umgezogen. Die Mitarbeiter konnten die alten Büromöbel mit nach Hause nehmen und wurden im Gegenzug um eine kleine Spende gebeten. Beim alljährlichen Grillfest für Mitarbeiter und Angehörige wurden mehrere lokale Organisationen als mögliche Spendenempfänger vorgestellt. Die Mehrheit der Teilnehmer entschied sich für die Sonnenkinder. red

