Anzeige

Seeheim.Wegen der See‘mer Kerb vom 10. bis 13. August gibt es im alten Ortskern von Seeheim folgende Verkehrsbeschränkungen: Von Donnerstag, 9. August, ab 12 Uhr, bis Montag, 13. August, circa 18 Uhr, in der Bergstraße im Bereich zwischen der Darmstädter Straße und dem Anwesen Nr. 18, der Mühltalstraße, der Kirchstraße und dem Parkplatz hinter dem historischen Rathaus; von Mittwoch, 8. August, ab 8 Uhr, bis zum folgenden Dienstag, 14. August, im Bereich Georg-Kaiser-Platz/Hinter der Kirche ab Beginn Festplatz bis zur Schulstraße sowie im Schulpädche.

Darüber hinaus kommt es am Sonntag, 12. August, in der Zeit von 14 bis 15.30 Uhr aufgrund des Festumzugs zu Behinderungen im Ortsbereich Seeheim. Aufgestellt wird der Umzug in der Büchnerstraße. Die Zugstrecke führt über den Weedring, den Rosenweg, die Friedrich-Ebert-Straße, die Wilhelm-Leuschner-Straße, die Darmstädter Straße bis in die Schloßstraße, wo der Festumzug sich auflöst. Die Straßenverkehrsbehörde bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Verkehrsbeschränkungen. red