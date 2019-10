Spielautomaten aufgebrochen

Zwingenberg.Die Polizei sucht eventuelle Zeugen eines Einbruchs, der sich im Zeitraum von Dienstagabend, 22.45 Uhr, bis Mittwochmittag ereignet haben muss.

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen mitteilt, waren die Einbrecher in einem an der Bundesstraße 3 und dort im Abschnitt Pass gelegenen Café auf der Suche nach Geld. Die Eingangstür zu dem Lokal sowie zwei Geldspielautomaten wurden aufgebrochen. Das Geld in den Automaten sowie Wechselgeld wurden mitgenommen. Die Schadenshöhe liegt nach Angaben der Polizei bei mehreren Hundert Euro.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Dezentrale Ermittlungsgruppe der Polizei in Bensheim unter der Telefonnummer: 06251/84680 entgegen. ots

