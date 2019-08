Spiele des Jahres zum Testen bereit

Zwingenberg.Das Ende der Sommerferien liegt hinter uns und das Ende der Freibadsaison steht noch bevor – mit dem nahenden Herbst brechen wieder interessante Zeiten für Brettspiel-Freunde an. Die Spiele des Jahres 2019 sind nun gekürt und können in der Spielerei Bergstraße in Zwingenberg getestet werden.

Zudem findet für ambitionierte Spieler am 7. und 8. September ein Turnierwochenende statt, bei dem die Teilnehmer sich bei insgesamt sechs Brettspielen für weitere Turniere qualifizieren können. Im September präsentiert die Spielerei sich aber auch der interessierten Öffentlichkeit mit ihren Draußenspielen am Weltkindertag bei zwei Veranstaltungen: Am 14. September, Samstag, auf dem Sportplatz in Zwingenberg und am 22. September, Sonntag, in der Innenstadt von Bensheim.

Für Kinder aus aller Welt

Unabhängig davon bietet die Spielerei weiter ihre monatlichen Veranstaltungen an. So können an den Dienstagen 10. und 24. September alle interessierten Kinder ab 16 Uhr in den Räumen der Spielerei unter Anleitung verschiedene Spiele ausprobieren. Die Veranstaltung heißt „Spielen mit Kindern aus aller Welt“.

Jung und Alt sind eingeladen zum Spielenachmittag im Café Klostergarten (Mehrgenerationenhaus) in der Klostergasse 5a in Bensheim. Jeden Dienstag - also am 3., 10., 17. und 24. September - spielen Vertreter der Spielerei zwischen 15 und 17 Uhr mit allen Interessierten neue und alte Brettspiele.

Und natürlich gibt es auch wieder am zweiten Freitag im Monat - dieses Mal ist das der 13. September - den offenen Spieleabend für alle. Treffpunkt sind ab 20 Uhr die Räume der Spielerei.

Die Teilnahme an diesen Veranstaltungen ist wie immer kostenlos, die Einladungen richten sich auch an Nicht-Mitglieder.

Die Räume der Spielerei Bergstraße befinden sich im ersten Stock des Alten Rathauses in Zwingenberg (Marktplatz 1) direkt über der Stadt Bücherei.

Mehr Informationen über die Spielerei gibt es im Internet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 28.08.2019