Anzeige

Zwingenberg.Wenn die Osterhasen ihre Arbeit getan haben, ist das für viele Spielebegeisterte das Signal, dem schönen Wetter zu folgen und ihre Aktivitäten nach draußen zu verlegen. Bei diesem Wunsch ist die Spielerei Bergstraße mit ihrem Fundus von über 100 Draußenspielen ein guter Ansprechpartner. Dass dieses Angebot gerne genutzt wird, sieht man daran, dass in der kürzlich ermittelten Hitliste der beliebtesten Spiele die fünf ersten Plätze von Draußenspielen belegt wurden.

Diesem Trend trägt die Spielerei damit Rechnung, dass mit dem Beginn der Freiluftsaison die Ausleihdauer für Draußenspiele von zwei auf eine Woche gesenkt wird, so dass jeder einmal eine Chance hat, sich neu auszustatten. Aufgrund der hohen Nachfrage akzeptiert die Spielerei für Draußenspiele auch Reservierungen für Mitglieder, die langfristig Veranstaltungen planen wollen.

Eine kleine Auswahl dieser Spiele wird es auch in Heppenheim beim ersten Familientag des Kreises Bergstraße zu sehen geben. Hier ist auch die Spielerei Bergstraße am Samstag, 21. April, mit einem Stand vertreten. Gut überdacht in der Heidenberghalle Gadernheim dagegen ist die Veranstaltung „Lautertal spielt“, die am Sonntag, 8. April, ein breites Spektrum für Spielebegeisterte bietet und von der Spielerei Bergstraße unterstützt wird.