Spiele wünschen – oder ausleihen

Zwingenberg.Mit dem Monat Dezember nähert sich das Jahr seinem Ende, das Weihnachtsfest ist schon in Sicht. Dies ist in der Regel für Familien die Gelegenheit, um freie Zeit zum Spielen zu verwenden. Entweder probiert man aus, was das Christkind unter den Baum gelegt hat, oder es wird die vorhandene Spielesammlung durchstöbert.

Für alle, die in der ruhigen Zeit noch weitere Spiele ausprobieren

...