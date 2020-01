Zwingenberg.Die im Januar verbleibenden Ferientage werden viele Familien noch nutzen, um die neuen Spiele von Weihnachten ausführlich zu testen. Wer mit dem Schulbeginn dann wieder etwas Abwechslung sucht, ist bei der Spielerei Bergstraße am Zwingenberger Marktplatz genau richtig, die dann wieder die Ausleihe öffnet.

Neben dem Spieleverleih bietet werden natürlich auch die gewohnten Veranstaltungen weiter angeboten. So treffen sich weiter interessierte Senioren zum Spielenachmittag für Jung und Alt im Café Klostergarten (Mehrgenerationenhaus) in der Klostergasse 5a in Bensheim um alte und neue Spiele auszuprobieren. Die Veranstaltung ist an allen Dienstagen um 15 Uhr, also am 7., 14., 21. und 28 Januar.

Bereits in den Ferien findet der monatliche Spieleabend statt. Am Freitag, den 10. Januar treffen sich Spielebegeisterte ab 20 Uhr in den Räumen der Spielerei am Zwingenberger Marktplatz. Schließlich findet am 21. Januar auch wieder die Aktion „Spielen mit Kindern aus aller Welt“ statt, bei der alle interessierten Kinder unter Anleitung eines Betreuers verschiedene Spiele aus dem Fundus der Spielerei erleben können. Beginn ist um 16 Uhr in den Räumen der Spielerei .

Alle Veranstaltungen sind wie immer kostenlos und wenden sich auch an Nicht-Mitglieder. Die Räume der Spielerei befinden sich im ersten Stock des Alten Rathauses in Zwingenberg, Marktplatz 1 – direkt über der Bücherei. red

