Spielerei Bergstraße startet in die Frühlingssaison

Zwingenberg.Bald ist die Fastnachtszeit vorbei und viele Menschen lassen sich von den wärmenden Strahlen der Frühlingssonne nach draußen locken. Eine ideale Zeit, um sich mit dem Angebot der Spielerei zu beschäftigen, die für alle Geschmäcker und Altersklassen Spiele im Angebot hat, heißt es in einer Pressemitteilung.

Neben dem Verleih von Spielen stehen Monat für Monat auch verschiedene – öffentliche – Spieleveranstaltungen auf dem Programm. So gibt es etwa immer am zweiten Freitag den monatlichen Spieleabend. Am 8. März ab 20 Uhr sind die Räume der Spielerei im Obergeschoss der Zwingenberger Stadtbücherei (Marktplatz 1) offen für alle Interessierten.

Des Weiteren gibt es in Kooperation mit der Caritas in Bensheim den wöchentliche Spieletreff mit der Bezeichnung „Spielenachmittag für Jung und Alt“. Dieser findet jeden Dienstag von 15 bis 17 Uhr im Café Klostergarten (Mehrgenerationenhaus) an der Klostergasse 5a statt. Im März sind das der 12., 19. und 26. des Monats. Zudem gibt es speziell für Kinder die zweiwöchentliche Veranstaltung „Spielen für Kinder aus aller Welt“. An den Dienstagen 12. und 26. März bietet die Spielerei Anleitung und Betreuung für alle interessierten Nachwuchsspieler.

Schließlich sei noch auf die jährliche Mitgliederversammlung hingewiesen, die am 14. März, Donnerstag, ab 20 Uhr in den Räumen der Spielerei stattfinden wird. Neben allen Mitgliedern sind auch weitere Interessierte gerne gesehen. Auch sie können dann erfahren, was sich im vergangenen Jahr so in der Spielerei getan hat.

Alle diese Angebote sind kostenlos und nicht an eine Mitgliedschaft gebunden. Die Räume der Spielerei befinden sich im Obergeschoss des Alten Rathauses in Zwingenberg (Marktplatz 1) direkt über der Bücherei. Besucher sind immer willkommen.

Mehr Informationen über die Spielerei gibt es im Internet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 06.03.2019