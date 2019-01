Spielerei ermittelt Anwärter auf Meister-Titel im Würfelspiel „Heckmeck“

Zwingenberg.Was soll man im Februar nur machen? Es gibt keine Ferien mehr, es ist zu kalt – oder zu ungemütlich –, um sich im Freien aufzuhalten. Und Fastnacht wird auch noch nicht gefeiert, zumindest Rosenmontag bis Aschermittwoch liegen im Monat März. Da bleiben doch fast nur Brettspiele – zum Glück bietet hier die Spielerei Bergstraße mit Sitz in Zwingenberg für alle Geschmäcker etwas an:

Spiele zum Ausleihen für alle Altersklassen und Veranstaltungen zum Mitmachen und Zuschauen. Immer beliebt ist etwa der monatliche Spieleabend, der stets am zweiten Freitag veranstaltet wird, also am 8. Februar. Ab 20 Uhr sind die Räume der Spielerei im Obergeschoss der Stadtbücherei (Marktplatz 1) für Interessierte allen Alters geöffnet.

Kinder sind zu den Öffnungszeiten der Spielerei immer willkommen, um einfach nur zu spielen. Zusätzliche Betreuung gibt es bei der Veranstaltung „Spielen für Kinder aus aller Welt“. An den Dienstagen 12. und 26. Februar bietet die Spielerei Anleitung und Betreuung für alle interessierten Mädchen und Jungen.

Eher an die älteren Semester richtet sich der wöchentliche Spieletreff „Spielenachmittag für Jung und Alt“. Dieser findet jeden Dienstag von 15 bis 17 Uhr statt im Café Klostergarten (Mehrgenerationenhaus) in der Klostergasse 5a in Bensheim. Im Februar sind das der 5., 12., 19. und 26. des Monats. Es handelt sich hierbei um ein gemeinsames Projekt der Caritas und der Spielerei Bergstraße.

Schließlich gibt es im Februar noch die Möglichkeit, an Turnieren teilzunehmen oder nur zuzuschauen. Am 24. Februar, Sonntag, werden ab 14.30 Uhr zwei Qualifikanten für die Deutsche Meisterschaft im Würfelspiel „Heckmeck“ ermittelt“. Die Teilnahme, auch noch kurzfristig, ist kostenlos und offen für alle. Am Tag zuvor kann man noch der regionalen Vorausscheidung zur Deutschen Brettspielmannschaftsmeisterschaft als Zuschauer oder Teilnehmer beiwohnen. Das Spektakel am 23. Februar findet in der Heidenberghalle in Gadernheim statt.

Alle diese Angebote sind kostenlos und nicht an eine Mitgliedschaft gebunden. Die Räume der Spielerei befinden sich im ersten Stock des Alten Rathauses in Zwingenberg (Marktplatz 1) direkt über der Bücherei. Besucher sind immer willkommen. Weitere Infosüber die Spielerei gibt es im Internet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 25.01.2019