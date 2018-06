Anzeige

Zwingenberg.Da den gesamten Juli über Sommerferien sind, bleibt die Ausleihe der Spielerei in Zwingenberg vollständig geschlossen. Trotzdem bietet die Spielerei für die Zuhausegebliebenen im Juli ein paar Aktivitäten an. Und mit dem Beginn des Schuljahres öffnet die Ausleihe dann auch wieder ihre Pforten.

Am 19. Juli, Donnerstag, beteiligt sich die Spielerei zum ersten Mal an den Zwingenberger Ferienspielen. In der Zeit von 9 Uhr bis 12 Uhr können Kinder im Grundschulalter in die Räume der Spielerei kommen und nach Herzenslust das vorhandene Spieleangebot ausprobieren beziehungsweise sich neue Spiele erklären lassen. Die Anmeldung erfolgt im Rahmen des Ferienspielprogramms der Stadt Zwingenberg.

Vor allem für die älteren Semester gibt es, wie jeden Monat, immer dienstags – also am 3., 10., 17., 24. und 31. Juli – den offenen Spielenachmittag für Jung und Alt. Von 15 bis 17 Uhr werden im Café Klostergarten (Mehrgenerationenhaus) in der Klostergasse 5a in Bensheim verschiedene Spiele angeboten. Hier handelt es sich um ein gemeinsames Projekt der Caritas und der Spielerei Bergstraße. Der monatliche Spieleabend für Jugendliche und Erwachsene findet wie immer am zweiten Freitag des Monats statt. Diesmal stehen also am 13. Juli die Räume der Ausleihe in Zwingenberg für alle Interessierten zum Spielen und Ausprobieren offen.