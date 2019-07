Spielerei freut sich auf das Ende der Ferien

Zwingenberg.Auch wenn sich vielleicht nicht alle Schüler auf den Start des neuen Schuljahres freuen: Das Ferienende bedeutet für Spielefreunde jedoch das Ende der Sommerpause in der Spielerei. Ab dem 13. August, Dienstag, ist die Ausleihe wieder geöffnet. Dann erfolgt die Rückgabe der vor den Ferien ausgeliehenen Spiele und die zurückgegebenen Spiele können wieder neu ausgeliehen werden.

Ganz ungeduldigen Spielefreunden sei der letzte Freitag in den Ferien, der 9. August, empfohlen: Dann findet der monatliche Spieleabend statt. Ab 20 Uhr stehen die Räume der Spielerei allen Spielefreunden offen. Zusätzlich findet – wie gewohnt – während des gesamten Monats August an jedem Dienstag von 15 bis 17 Uhr der Spielenachmittag für Jung und Alt im Café Klostergarten (Mehrgenerationenhaus, Klostergasse 5a) in Bensheim statt. Schließlich startet mit dem Schulbeginn auch wieder der das zweiwöchige Angebot „Spielen mit Kindern aus aller Welt“. Der erste Termin für den Spielenachwuchs ist der 27. August, Dienstag. Ab 16 Uhr wird in den Räumen der Spielerei betreutes Spielen angeboten.

Alle diese Veranstaltungen sind, wie immer kostenlos, und wenden sich auch an Nicht-Mitglieder. Die Räume der Spielerei befinden sich im ersten Stock des Alten Rathauses in Zwingenberg (Marktplatz 1) über der Stadtbücherei. Mehr Informationen über die Spielerei gibt es im Internet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 23.07.2019