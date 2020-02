Spielerei hält Angebote für alle Wetterlagen bereit

Zwingenberg.Die Meteorologen in Deutschland sagen nach dem regnerischen Februar einen warmen und trockenen März voraus. Ob das nun wirklich so kommt oder nicht: Die Spielerei Bergstraße hält für alle Wetterlagen entsprechende Angebote bereit: Nämlich über einhundert Draußenspiele, um den Nachwuchs zum Beispiel beim Angrillen bei Laune zu halten, und mehr als neunhundert Brettspiele, um die letzten langen und dunklen Nächte vor der Sommerzeit sinnvoll zu füllen.

Wer mehr über den Verein Spielerei Bergstraße erfahren will ist, der ist am 19. März ab 20 Uhr zur alljährlichen Mitgliederversammlung eingeladen, wo der Vorstand einen Rückblick über das vergangene Jahr gibt.

Und wer gerne einmal etwas über die Entstehung eines Spieles erfahren will, der kann Ende März mit der Spielerei an einer Besichtigung des Abacus-Spieleverlags in Dreieich teilnehmen. Es sind noch Plätze verfügbar. Interessenten wenden sich bitte direkt an die Spielerei.

Kostenlos und für Nicht-Mitglieder

Selbstverständlich finden auch die regelmäßigen Veranstaltungen der Spielerei statt, wie die Aktion „Spielen mit Kindern aus aller Welt“. An den Dienstagen 10. und 24. März zeigt ein Betreuer der Spielerei ab 16 Uhr in den Räumen der Ausleihe allen interessierten Kindern verschiedene alte und neue Spiele.

Auch der wöchentlichen Senioren-Spielenachmittag für Jung und Alt findet wie immer im Café Klostergarten (Mehrgenerationenhaus, Klostergasse 5a) in Bensheim statt. Ab 15 Uhr werden hier verschiedene Spiele angeboten, Termine sind der 3., 10., 17. und 31. März.

Der monatliche Spieleabend für alle Generationen wiederum findet am 14. März, Freitag, ab 20 Uhr in den Räumen der Spielerei statt.

Die Teilnahme an diesen Veranstaltungen ist wie immer kostenlos, die Einladungen richten sich ausdrücklich auch an Nicht-Mitglieder.

Die Räume der Spielerei befinden sich im ersten Stock des Alten Rathauses in Zwingenberg (Marktplatz 1) über der Stadtbücherei. Mehr Informationen über die Spielerei gibt es im Internet. red

